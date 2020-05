Sky – Ibrahimovic e il Milan verso il divorzio: le ultime

L’addio di Zvonimir Boban e quello praticamente certo di Paolo Maldini spingono Zlatan Ibrahimovic lontano dal Milan. Difficile anche convivere con Ralf Rangnick.

Difficilmente rivedremo Zlatan Ibrahimovic ancora con la maglia del Milan nella prossima stagione. Oggi Sky Sport ribadisce che è improbabile la sua permanenza in rossonero.

Il centravanti svedese è rientrato da Stoccolma e lavorerà da professionista fino all’ultimo giorno della stagione. Ma, scaduto il contratto, la sua strada e quella del club si separeranno. Sarebbe sorprendente se le cose andassero diversamente.

Il licenziamento di Zvonimir Boban è stato un primo fatto che lo ha allontanato dal Milan. Il croato lo aveva voluto fortemente in rossonero, così come Paolo Maldini. E anche la leggenda rossonera va verso l’addio. Senza i suoi punti di riferimento in società, Ibrahimovic lascerà.

Con mister Stefano Pioli il rapporto è molto buono, ma sembra che sulla panchina del Milan arriverà un nuovo allenatore. Probabilmente quel Ralf Rangnick che predilige lavorare coi giovani e il cui carattere potrebbe entrare in contrasto con quello altrettanto forte di Zlatan.

Secondo Sportmediaset, l’atteso faccia a faccia con Ivan Gazidis potrebbe non essere neppure più nell’agenda del calciatore.

