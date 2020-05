Milan, due club della Liga si sfidano per Musacchio

Mateo Musacchio potrebbe tornare in Spagna, dove ha già giocato nel Villarreal. Il Milan ascolta offerte. Ci sono sondaggi di Valencia e Betis Siviglia.

Mateo Musacchio probabilmente lascerà il Milan nella prossima sessione di mercato. La sua non è stata una stagione positiva e, dopo l’arrivo di Simon Kjaer, ha perso il posto da titolare.

Il suo contratto scade a giugno 2021 e non risultano trattative per il rinnovo. La sensazione è che si vada verso una cessione. L’ex difensore di River Plate e Villarreal ha già delle opzioni per il proprio futuro. In primis il ritorno nella Liga, dove aveva fatto bene prima del trasferimento in Serie A.

I colleghi di calciomercato.com spiegano che sulle tracce di Musacchio ci sono soprattutto il Valencia e il Betis Siviglia. La squadra dei Murcielagos ha messo lui in cima alla lista dei rinforzi per la difesa. Il direttore sportivo Cesar Sanchez, in accordo con l’allenatore Alberto Celades, ha già fatto partire i primi contatti con l’entourage del giocatore per chiedere informazioni.

Musacchio non è affatto ritenuto incedibile e per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro può lasciare il Milan. Oltre al Valencia, anche il Betis Siviglia sta seguendo con attenzione la situazione del difensore classe 1990. Un ritorno nella Liga è a lui gradito.

