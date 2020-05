Milan, addio Paqueta: la Fiorentina studia il colpo

Lucas Paqueta è destinato a lasciare il Milan al termine della stagione. Il centrocampista brasiliano continua ad essere nel mirino della Fiorentina.

Nonostante le dichiarazioni di ieri, il futuro di Lucas Paqueta appare lontano dal Milan. Il centrocampista ha deluso le attese e al termine della stagione è destinato a fare le valigie. Le squadre pronte a scommettere sull’asso brasiliano non mancano: prima è stato il Psg a mostrare interesse per l’ex Flamengo, ora si sono fatte sotto la Fiorentina e il Benfica.

Il club viola sembra essere la squadra maggiormente interessata a Paqueta. Il brasiliano – come riporta ‘LaNazione’ – può rappresentare un’occasione finanziare per la Fiorentina visto che l’operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto (obbligatorio).

Una modalità che potrebbe aiutare i toscani ad ammortizzare il costo del cartellino di Paqueta al termine della prima stagione.

