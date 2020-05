Milan – Thiago Silva in Serie A, l’agente: “E’ un’opportunità”

Parole Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva. Il brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Psg. Per l’ex Milan nulla è stato deciso.

Futuro tutto da scrivere per Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Psg. Il giocatore ha più volte manifestato la volontà di continuare a giocare sotto la Torre Eiffel ma nonostante le ultime voci di apertura da parte di Leonardo il rinnovo non è ancora arrivato.

Il centrale classe 1984 è così finito nuovamente in orbita Milan. Nonostante un’età non più giovanissima e un progetto giovani che va avanti, i rossoneri potrebbero aprire al ritorno del calciatore.

L’agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto – intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it – ha così parlato del futuro del suo assistito: Fino a quando non verrà deciso se la Champions League andrà avanti, oppure no, tutto sarà bloccato e non affronteremo altri discorsi.

Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se dovesse andar via dal Psg, la Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro”.

