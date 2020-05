Milanello, anche oggi Paolo Maldini presente

Paolo Maldini anche stamattina si è presentato a Milanello per seguire da vicino gli allenamenti individuali dei giocatori del Milan. Il direttore tecnico rossonero anche ieri era al centro sportivo di Carnago.

Come riportato da Sportitalia, il primo gruppo di lavoro ha cominciato ad allenarsi alle 9:30 e il secondo alle 11:30. Maldini è arrivato attorno alle 10:40. Presso la struttura c’è anche Zlatan Ibrahimovic, che è rientrato dalla Svezia e ha deciso di passare la sua quarantena proprio a Milanello per potersi allenare quando i compagni non sono presenti.