Agente Reina: “Nessuna offerta, torna al Milan”

Manuel Garcia Quilòn, agente anche di Pepe Reina, ha parlato del futuro del suo assistito. Il portiere tornerà dal prestito all’Aston Villa.

Futuro tutto da scrivere per Pepe Reina. Il portiere spagnolo farà ritorno al Milan al termine del prestito all’Aston Villa. Una sua permanenza in rossonero appare, però, alquanto difficile ma ad oggi non c’è certezza in merito alla squadra in cui giocherà.

L’agente dell’ex Napoli, Manuel Garcia Quilòn, si è detto aperto a qualsiasi possibilità: “Nessuna offerta – ammette a ‘FootMercato’ – Ha un anno di contratto con il Milan, che lo rivuole con sé dopo il prestito in Inghilterra. Se qualcuno ci chiamerà ne discuteremo volentieri”.

