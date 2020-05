Calciomercato Milan – Theo Hernandez, il Psg insiste: prezzo fissato

Da Parigi insistono nel parlare di Theo Hernandez come obiettivo fisso del club di Leonardo. Ma quanto serve per acquistarlo?

La conferma di quanto Theo Hernandez sia considerato un talento internazionale è arrivata dal suo agente proprio oggi.

“Lo hanno cercato in tanti” – ha ammesso Manuel Quilòn, facendo intendere come il terzino del Milan abbia più di un club sulle proprie tracce, anche se dalla Francia si parla soprattutto dell’interesse del PSG.

Secondo L’Equipe, Theo Hernandez è sempre più nel mirino dell’ex d.g. milanista Leonardo. Il suo club sarebbe disposto ad un grande esborso per strappare il laterale mancino dal Milan, offrendogli anche un contratto importante.

Difficile però pensare che i rossoneri possano fare a meno di Theo, il miglior colpo di calciomercato della scorsa sessione estiva, voluto fortemente da Paolo Maldini e apprezzatissimo dai propri tifosi.

Ma intanto spunta la cifra che il Milan potrebbe chiedere per sacrificare Theo Hernandez in futuro: 50 milioni di euro, così da ottenere una plusvalenza niente male ma allo stesso tempo una perdita grave all’interno della rosa milanista.

Il classe ’97 è dunque in cima alla lista del PSG. I 50 milioni chiesti dal Milan rappresentano, nonostante l’emergenza Coronavirus, una somma non così impossibile per il club parigino. L’ambiente rossonero però non reagirebbe bene all’ennesimo addio di un talento così importante.

