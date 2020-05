Bonaventura, duello in Serie A per il rossonero

Il centrocampista ormai al passo d’addio con il Milan. Ecco le due squadre di Serie A che si starebbero muovendo per Bonaventura.

Duello in Serie A per il cartellino di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e lascerà a costo zero i rossoneri.

Un colpo fiutato da due club italiani, pronti a sfidarsi a distanza per ottenere il sì del jolly di San Severino Marche. Il Corriere dello Sport avanza la seria candidatura della Roma.

I giallorossi vantano un ottimo rapporto con Mino Raiola, che detiene la procura di Bonaventura. Il centrocampista sarebbe tra i primi nomi del d.s. Petrachi per rinforzare la rosa, mentre lo stesso calciatore classe ’89 avrebbe confidato di aver già dato il proprio benestare al trasferimento nella capitale.

Tuttosport invece conferma la volontà del Torino di insistere sull’obiettivo Bonaventura. Nella probabile rivoluzione tecnica che i granata subiranno in estate, il calciatore milanista potrebbe rappresentare uno dei punti chiave.

Ora spetta a Bonaventura decidere: una piazza di prestigio come Roma, dove però non sarebbe titolare inamovibile, oppure rilanciarsi in un club da rifondare e riportare in alto come il Torino? Ai posteri l’ardua sentenza.

