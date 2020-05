“God iZ back”, Ibra fa impazzire i tifosi | FOTO

Nuovo post sui social per Zlatan Ibrahimovic, come solo lui sa fare. Il profilo Facebook del centravanti svedese preso d’assalto con diversi commenti

Zlatan Ibrahimovic super attivo in questi giorni sui social. L’attaccante svedese, tornato in Italia lunedì scorso, si sta allenando a Milanello in totale isolamento per rispettare la quarantena, prima del tampone, per coloro che vengono dall’estero.

Nel frattempo i tifosi, del Milan e non solo, hanno preso d’assalto il suo profilo di Facebook, dove il centravanti ha pubblicato un post – con foto e commento – come solo Ibrahimovic sa fare: “God iZ back and watches over you” (“Dio è tornato e veglia su di voi”.)

