Milan, occhi in Bundesliga per il difensore

Il Milan guarda in Germania per rinforzare la difesa. L’ultima idea – riportata da ‘Milanisti Non Evoluti’ – porta in Bundesliga, al Paderborn.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli. I rossoneri potrebbero veder partire in estate sia Musacchio che Kjaer. Il nome in cima alla lista dei desideri del club sembra portare ad Ajer del Celtic ma non è l’unico profilo.

Sul taccuino di Ivan Gazidis e i suoi uomini – secondo quanto riportato da Milanisti Non Evoluti – ci sarebbe anche Luka Kilian. La notizia è stata poi ripresa anche da Transfermarkt tedesco e Kicker.

Il classe 1999, in forza al Paderborn, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Prima dello stop per l’emergenza coronavirus aveva totalizzato 13 presenze in Bundesliga.

