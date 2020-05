Calciomercato Milan news – Contatti per Kalulu e Kouassi – VIDEO

Il Milan guarda anche in Francia per ingaggiare giovani talenti e ce ne sono due che potrebbero arrivare a parametro zero. Si tratta di Pierre Kalulu del Lione e Tanguy Kouassi del Paris Saint Germain, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2020. Il primo è un terzino destro classe 2000 che interessa pure a Bayern Monaco e Siviglia. Paolo Maldini ha già avviato contatti per Kalulu. Il secondo è un difensore centrale 18enne che ha già esordito nella prima squadra del PSG mostrando buona personalità. La sua situazione contrattuale spinge il Milan a provarci. Kouassi piace a Ralf Rangnick, probabile futuro allenatore rossonero.