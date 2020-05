CorSera – Milan, Ibrahimovic ha deciso: via a fine stagione 

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, siamo ormai ai titoli di coda dopo sei mesi. Lo svedese avrebbe ormai optato per la separazione a fine stagione e ha già un’idea dove chiudere la carriera…

Zlatan Ibrahimovic scrive e il Milan trema. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, hanno scosso e inquietato non poco l’ambiente rossonero gli ultimi messaggi postati ieri su Instagram dal centravanti scandinavo.

«O giochi per vincere o non giochi», ha scritto martedì. Poi ieri mattina il bis: «La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo». Due post letti da molti tifosi come un chiaro riferimento a un futuro ormai sembra più lontano dal Diavolo date anche le ultime vicissitudini.

Milan, Ibrahimovic si allontana

Ed effettivamente – evidenzia il quotidiano – sembrerebbe proprio questa la direzione. Il suo orgoglio, infatti, gli starebbe facendo maturare la convinzione di chiudere a fine stagione la sia esperienza al Milan. Una decisione di fatto quasi presa, tanto che, assicura chi gli sta vicino, non ha nemmeno intenzione di pressare la società per definire gli scenari.

Dopo l’addio di Zvonimir Boban e dopo le parole di Paolo Maldini su Ralf Rangnick dell’altro giorno, il futuro suo e quello del Diavolo hanno preso direzioni ormai divergenti. Il suo contratto scade a fine giugno, finora l’Ad Ivan Gazidis non gli ha proposto il rinnovo e Zlatan nemmeno lo aspetta.

Gli ultimi mesi in Svezia con la sua famiglia, la quale non lo ha mai raggiunto a Milano in questa seconda avventura, sembrano avergli chiarito le idee. L’Hammarby, club di cui detiene alcune quote, potrebbe essere la soluzione ideale per concludere la sua straordinaria carriera. Anche Mino Raiola, inizialmente contrario, ora sembrerebbe approvare.

