Ecco Orsolini, l’idea col Bologna: doppio affare per il Milan

Milan e Bologna potrebbero fare affari in estate: il nome sul tavolo è quello di Riccardo Orsolini. Ecco come l’esterno può vestire il rossonero.

Il nome di Riccardo Orsolini è tornato prepotentemente ad animare i rumors di calciomercato. L’esterno classe 1997 prima dello stop, per via del coronavirus, aveva realizzato con la maglia del Bologna otto gol e cinque assist.

Se si dovesse tornare in campo raggiungere la doppia cifra per il giovane italiano non sarà certamente difficile.

La grande stagione di Orsolini non è certo passata inosservata: il giocatore – in questi giorni – è stato nuovamente accostato alla Juventus. I bianconeri, però, hanno fatto una scelta importante, investendo molto su Kulusevski.

Il calciatore ex Ascoli piace al Napoli ma potrebbe essere un’ottima idea anche per il Milan.

In passato il nome di Orsolini è stato fatto per il dopo Suso, oggi per i rossoneri potrebbe tornare di moda.

Il Milan avrebbe, inoltre, le pedine giuste per abbassare il prezzo del cartellino del calciatore classe 1997.

Davide Calabria è da tempo nel mirino del Bologna, con Sinisa Mihajlovic desideroso di poterlo allenare. Una sua cessione in rossoblu, aiuterebbe le casse del Diavolo grazie ad un’importante plusvalenza e farebbe calare il prezzo di Orsolini.

Un altro elemento che potrebbe far comodo ai Felsinei è Krunic, che a Bologna troverebbe la sua giusta dimensione.

La prossima – per via del coronavirus – sarà l’estate degli scambi e il Milan è pronto a giocare le sue carte.

LEGGI ANCHE: MILAN, TESORETTO DAGLI ESUBERI