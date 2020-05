Tuttosport – Non solo Milan: due offerte estere per Kalulu

Uno dei talenti segnalati dagli osservatori del Milan per il futuro è finito nel mirino anche di due altri club di livello internazionale.

Da ieri circola la notizia di un forte interesse del Milan nei confronti di Pierre Kalulu, difensore francese di origine congolese nato nel 2000.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non sarà così facile per il club rossonero raggiungere l’accordo con Kalulu, nonostante la prossima scadenza contrattuale con l’Olympique Lione.

Spuntano infatti le candidature di due club di livello internazionali, pronti a sfidare il Milan nella corsa a Kalulu: si tratta degli spagnoli del Siviglia e dei tedeschi del Bayern Monaco.

Concorrenza importante dunque per il ventenne terzino destro, fratello minore di Aldo Kalulu che attualmente milita nello Swansea.

Il difensore si può acquistare a parametro zero, ma come detto non sarà facile per il Milan di Ivan Gazidis superare la folta concorrenza estera.

