Milan, futuro in Russia per Laxalt

Diego Laxalt non rientra nei piani del Milan. L’esterno sinistro classe 1003 è pronto a fare le valigie in estate. Può esserci la Russia nel futuro dell’ex Genoa

Stagione travagliata per Diego Laxalt. L’esterno mancino a gennaio ha fatto ritorno al Milan dopo tanta panchina al Torino. Il suo sbarco a Milanello negli ultimi minuti del calciomercato è però stata una situazione di ripiego, con l’ex Genoa chiamato a sostituire Rodriguez dopo lo stop alla trattativa per Robinson.

E’ ovvio che la sua avventura al Milan è destinata a concludersi in estate e la pista più percorribile sembra essere quella che lo porta in Russia. Il suo agente nei mesi scorsi aveva avuto dei contatti con lo Spartak Mosca. Contatti riallacciati – come riporta Gianlucadimarzio.com – nelle ultime ore.

Ma il classe 1993, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, piace anche alla Lokomotiv e al Krasnodar. Può esserci davvero la Russia dunque nel futuro di Laxalt.

