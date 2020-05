Calciomercato Milan – Mertens, nuovi sviluppi: Gattuso ci prova

Nuovi sviluppi sul futuro di Dries Mertens. Il Napoli spera ancora nel rinnovo e Gattuso è la figura chiave. Intanto Conte e Lukaku lo aspettano.

Il futuro di Dries Mertens è uno degli argomenti più discussi. In scadenza di contratto a giugno, il belga non ha ancora deciso cosa fare: c’è un’offerta di rinnovo del Napoli, ma lui sembra più propenso a cambiare aria.

Nelle scorse settimane in Spagna si è parlato di un forte pressing del Milan. L’interesse c’è, ma per il giocatore ci sono opzioni più intriganti. L’Inter, soprattutto, che ad oggi è la favorita, anche più del Napoli.

Romelu Lukaku, amico e compagno di squadra in Nazionale di Mertens, sta provando a sciogliere gli ultimi dubbi del numero 24 azzurro. Le richieste non spaventano i nerazzurri: due anni di contratto a 5 milioni. Si può fare.

Nel frattempo, però, il Napoli si sta giocando l’ultima carta per convincerlo a restare: Gennaro Gattuso. L’allenatore azzurro è in pressing sul belga, vuole che resti. Ma è durissima. L’Inter lo aspetta, e intanto ascolta le offerte che arrivano da Barcellona per Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >> PAQUETA AL BENFICA: SCAMBIO!