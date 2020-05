Calciomercato Milan – Missione Boga: pronto lo scambio

Jeremie Boga è pronto a lasciare il Sassuolo al termine della stagione. In corsa per il giocatore c’è anche il Milan. Il Chelsea si tira fuori. Ecco come può arrivare.

Il nome di Jeremie Boga è tornato prepotentemente in orbita Milan. L’attaccante classe 1997 è la migliore sorpresa della stagione del Sassuolo. Le sue prestazioni hanno stregato un po’ tutti e i rossoneri, come il Napoli, hanno chiesto informazioni ai neroverdi in vista della prossima estate.

Il calciatore – autore di otto gol e quattro assist in stagione – ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Non certo altissima ma l’emergenza coronavirus ha portato al crollo dei prezzi dei cartellini.

Una situazione da sfruttare anche grazie al via libera da parte del Chelsea. I londinesi, secondo le ultime news provenienti dall’Inghilterra, avrebbero deciso di non esercitare il diritto di prelazione per 16 milioni di euro.

L’affare sembra davvero alla portata ma il prezzo di Boga potrebbe abbassarsi ulteriormente con l’inserimento del cartellino di un giocatore.

Il Sassuolo presto potrebbe ritrovarsi a fare a meno di Locatelli, finito nel mirino dei grandi club. Il sostituto potrebbe arrivare proprio dal Milan: due profili come Brescianini o Pobega sarebbero perfetti per una squadra come quella neroverde sempre attenta ai giovani.

LEGGI ANCHE: IBRA STRIZZA L’OCCHIO ALLA BUNDESLIGA