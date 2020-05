Calciomercato Milan – Theo “risponde” alle voci sul Psg | FOTO

Theo Hernandez sempre molto attivo sui social. Il terzino francese, finito nel mirino del Psg di Leonardo, ha voluto spazzare via ogni tipo di voce.

Theo Hernandez continua ad essere al centro di diversi rumors di calciomercato. La stagione esaltante del terzino non è passata certamente inosservata.

Il Real Madrid si morde le mani per aver ceduto il calciatore a soli 20 milioni di euro. Il prezzo – nonostante l’emergenza coronavirus – è adesso triplicato. Leonardo con il suo Psg è pronto a fare carte false per portarlo sotto la Torre Eiffel ma per Theo c’è solo il Milan.

E la conferma arriva ogni giorno, con i suoi post sui social sempre colorati di rossonero. L’ex Real non perde occasione per ricordare il suo legame col club.

Oggi il giocatore ha pubblicato due foto, che lo ritraggono in allenamento, accompagnate da un semplice e carico di significato #ForzaMilan, che ha ovviamente scatenato i tifosi legatissimi a lui.

Come a voler allontanare, ancora con più forza, le voci che lo vogliono lontano dal Milan.



LEGGI ANCHE: IL TERZINO VA IN RUSSIA