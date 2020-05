Milan, Koch convince Rangnick: ecco il prezzo

Il difensore Koch del Friburgo è tornato in campo in Bundesliga. Il giocatore ha sfidato il Lipsia davanti gli occhi dl Ralf Rangnick alla Red Bull Arena.

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo da affiancare ad Alessio Romagnoli. Gli addii di Musacchio e Kjaer sembrano ormai certi e Duarte non dà certezze. Il giovane Gabbia, ovviamente non basta e proprio per questo si sta sondando il mercato per piazzare il colpo giusto.

Sul taccuino dei rossoneri c’è anche Robin Koch: il giocatore è tornato in campo con il suo Friburgo, sfoggiando una prestazione super contro il Lipsia alla Red Bull Arena proprio davanti gli occhi attenti di Ralf Rangnick, presente sugli spalti.

L’acquisto di Koch potrebbe essere davvero un affare: il giocatore tedesco classe 1996 ha una valutazione di circa 15 milioni di euro ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e l’emergenza coronavirus potrebbero far abbassare ulteriormente il prezzo. Attenzione però – come riporta ‘Calciomercato.com’ – anche al Napoli, che cerca l’erede di Koulibaly.

