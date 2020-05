Ibrahimovic, la rivelazione dell’amico: “Lascerà il Milan”

La rivelazione di chi conosce molto bene Zlatan Ibrahimovic. Pare che lo svedese abbia ormai deciso il suo destino.

Zlatan Ibrahimovic non giocherà per il Milan nella prossima stagione. La rivelazione arriva da un personaggio che conosce molto bene lo svedese.

Si tratta dell’ex tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic, che di recente ha avuto una conversazione molto interessante con Ibra telefonicamente, riportata dal Corriere dello Sport.

“Mi ha chiamato qualche giorno fa – ammette Mihajlovic – Vedremo poi cosa sceglierà di fare in estate. Certamente il prossimo anno non rimarrà a giocare a Milano“.

Dunque Ibrahimovic sembra pronto a dare un taglio netto e sbrigativo al rapporto con il Milan. Il suo contratto scade il 30 giugno prossimo e le recenti vicende societarie lo hanno allontanato anche a livello sentimentale dal club rossonero.

Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, spera di convincerlo a raggiungerlo nell’avventura al Dall’Ara: “La domanda ora è se verrà da noi o se tornerà in Svezia. Sicuramente l’anno prossimo vorrà lottare per giocare in Europa”.

Bologna o ritorno all’Hammarby. Sembrano dunque queste le due scelte possibili per il 38enne Ibrahimovic. Ma la notizia è la conferma delle ultime voci: con l’approdo di Ralf Rangnick ed il (probabile) addio di Paolo Maldini, l’ipotesi rinnovo con il Milan è pura utopia.

