Maldini, annuncio sul futuro: “Difficilmente avrà fine”

Paolo Maldini ha parlato anche del suo futuro a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. Una risposta molto importante quella del dirigente alla domanda.

Paolo Maldini è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa questa sera. Il dirigente del Milan ha parlato di Coronavirus ma anche del suo futuro. E la sua è una risposta molto importante.

Infatti ha detto: “La storia della mia famiglia con il Milan è talmente lunga che difficilmente avrà fine…“.

Sul Covid-19: “L’abbiamo avuto io, i miei due figli e anche mia moglie. Adesso sto bene, non ti nascondo che sono stati 15/20 giorni duri. Ci ho messo altri 15 giorni per recuperare le forze, mentre i due ragazzi hanno avuto una risposta diversa rispetto a me e mia moglie”.

Sulla ripartenza della Serie A: “La mia opinione è quella che si debba provare a finire il campionato di calcio. Il calcio è un’azienda, ha un’importanza non solo economica ma anche sociale soprattutto in Italia e nel mondo. Dobbiamo però riuscire a mettere tutti in sicurezza in caso di ripresa. Ma dobbiamo provarci. È complicatissimo e difficile mettere insieme tutte le parti. C’è un’idea generale di ripartire, c’è coesione. Poi questa idea va trasferita alla Federcalcio che la trasferisce al Governo. Se questo tavolo sarebbe condiviso da tutte e tre le componenti sarebbe molto più facile”.