Menez racconta: “Io e Mihajlovic litigammo al Milan”

Menez ha raccontato un aneddoto su Mihajlovic ai tempi del Milan. Un rapporto inizialmente burrascoso per colpa del giocatore.

Jeremy Menez è intervenuto in diretta Instagram alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante del Milan ha trascorso un paio di stagioni importanti in rossonero: prima con Filippo Inzaghi in panchina, poi Sinisa Mihajlovic.

Ha raccontato gli anni al Milan e ha raccontato un aneddoto proprio su Miha. Menez ha parlato del suo rapporto “burrascoso” con il serbo. Il francese spiega: “Inizialmente mi chiamava, ma poi ho fatto io il coglione. Abbiamo litigato, da uomo a uomo. E questo mi piace, preferisco così. Gli faccio un abbraccio grande“.

