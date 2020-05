Calciomercato Milan – Ostacolo Napoli per due obiettivi

Due calciatori di prospettivi che piacciono al Milan sono stati accostati anche al Napoli. Si prospetta un doppio duello di mercato.

Non solo il Milan. Anche il Napoli è pronto a ringiovanire e rivoluzionare il proprio reparto di centrocampo in vista della prossima stagione.

Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, che parla di come il d.s. Cristiano Giuntoli stia valutando diversi profili, in particolare per colmare la possibile partenza di Allan.

Tra gli obiettivi del Napoli vi sono però anche due nomi accostati di recente al Milan. Due giovani talenti della linea mediana che rientrerebbero perfettamente nel progetto futuro rossonero.

Si tratta di Samuele Ricci e Teun Koopmeiners. Entrambi mediani centrali finiti sul taccuino di Ivan Gazidis e degli osservatori del Milan, non a caso spesso citati dai media nazionali come piste concrete di mercato.

Ricci è un classe 2001, brevilineo e molto tecnico, che gioca nell’Empoli e ricorda Marco Verratti per caratteristiche. Koopmeiners è invece un talento già maturo: a 22anni è capitano dell’AZ Alkmaar, nel campionato olandese.

Milan e Napoli potrebbero darsi battaglia per i suddetti centrocampisti di prospettiva. Un ennesimo duello a distanza, pronto ad infiammare il calciomercato estivo 2020.

