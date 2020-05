Milanello, le ultime: rientra Krunic, Kessie in isolamento

Milan, le ultime dal centro sportivo rossonero. Rientra Rude Krunic dopo aver rispettato l’isolamento preventivo di 14 giorni e adesso sarà clausura per Frank Kessie non fortunato come Zlatan Ibrahimovic.

Milan, la squadra tornerà a Milanello quest’oggi dopo la giornata di riposo di ieri. Ma non ci saranno particolari aggiornamenti, dal momento che del protocollo è cambiato poco e le partitelle sono ancora vietate. La novità, piuttosto, sarà rappresentata da Rude Krunic che tornerà finalmente ad allenarsi dopo aver rispettato i 14 giorni di isolamento precauzionale essendo giunto dall’estero.

E lo stesso lo farà anche Frank Kessie. Rientrato nelle ultime ore dalla Costa D’Avorio, il 23enne proseguirà per il momento con la quarantena domiciliare. L’ivoriano, dunque, non dovrebbe avere lo stesso lusso di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha presto spezzare il periodo di clausura grazie ai due tamponi che hanno immediatamente scongiurato un’eventuale positività.

Per quanto riguarda la sessione odierna, Stefano Pioli ha convocato due gruppi per stamattina. Uno alle 09.30 e un altro alle 11.30. Nel primo ci sarà un gruppo di 12 giocatori tra cui anche Ante Rebic, Rafael Leão e Theo Hernandez. Il secondo sarà invece guidato da Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Se non sarà possibile lavorare a piccoli gruppi, sette al massimo, si andrà avanti con gli allenamenti individuali.

