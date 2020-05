Un altro Seedorf in Eredivisie: ecco Cain, il nipote di Clarence

Il nipote di Clarence Seedorf, Cain, giocherà in Eredivisie. Ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con il Den Haag.

Seedorf giocherà in Eredivisie. Non Clarence, il fenomeno che ha vestito la maglia del Milan per dieci anni. Stiamo parlando di Cain Seedorf, il nipote. Che ha appena firmato un contratto da professionista con il Den Haag.

Classe 2000, negli ultimi cinque anni ha giocato per quattro anni con le giovanili dell’Heerenveen, poi un anno all’Ajax. Passato al Den Haag, è diventato un punto fermo dell’Under 21. Ma dalla prossima stagione giocherà in prima squadra perché la società ha deciso di fargli firmare un contratto da professionista fino al 2021.

Chi è Cain Seedorf

Cain Seedorf è un esterno offensivo. Si considera un giocatore verticale, un’ala da costruzione. Ma chiaramente ha ancora tanto da imparare e adesso potrà giocare in un campionato importante come l’Eredivisie.

Il ragazzo ha così commentato questo traguardo: “Sono molto felice, ho lavorato a lungo e in maniera molto dura per raggiungere questo obiettivo. È un momento meraviglioso“. Sarà felice anche zio Clarence, che proprio in Olanda ha mosso i suoi primi passi di una carriera irripetibile. Facciamo un enorme in bocca al lupo a Cain. Se riuscirà a toccare lo stesso livello di suo zio, i tifosi del Milan saranno felici di accoglierlo. Eventualmente.

✍️ Cain Seedorf (20) tekent zijn eerste contract. 💬 “Ik hou van acties maken en verzorgd voetbal” — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) May 19, 2020

