Milan, l’ex centrocampista per il dopo Pioli

Spunta un nome nuovo per la panchina del Milan. Al club sarebbe stato proposto Mark van Bommel, tanto amato dai tifosi per la sua esperienza in rossonero.

Il futuro della panchina del Milan resta tutto da scrivere. Il nome in pole per il dopo Stefano Pioli resta quello di Ralf Rangnick. Al momento, però, la firma del tedesco non è ancora arrivata e continuano a susseguirsi nuove idee.

L’ultima – secondo quanto riportato da Calciomercato.it – porterebbe a Mark van Bommel. L’ex centrocampista olandese, rimasto nei cuori dei tifosi del Diavolo, sarebbe stato proposto al club rossonero. Una candidatura che al Milan non sarebbe stata rigettata.

C’è dunque anche il nome del ‘Generale’ sul taccuino per il dopo Pioli.

