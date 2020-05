Calciomercato Milan – Strada spianata per Boga: assist dal Napoli

Milan e Napoli sono le squadre più interessate a Jeremie Boga del Sassuolo. Il Napoli però è pronto a mettere le mani su Everton. Via libera per i rossoneri?

Il calciomercato del Milan potrebbe intrecciarsi con quello del Napoli di Gennaro Gattuso. E’ notizia di poche ore fa l’affondo degli azzurri per Everton. L’esterno brasiliano del Gremio potrebbe sbarcare in Campania per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il giocatore, accostato con forza ai rossoneri per mesi, potrebbe così arrivare in Italia. Un arrivo, che in qualche modo potrebbe far svoltare il mercato del Milan.

Il Napoli è, infatti, interessato anche ad un altro calciatore che piace al Diavolo: stiamo parlando di Jeremie Boga.

Dall’Inghilterra, qualche giorno fa, è arrivato il via libera da parte del Chelsea, che non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di acquisto dell’esterno classe 1997 per soli 16 milioni di euro.

Ora potrebbe esserci la marcia indietro del Napoli, che mettendo le mani su Everton, abbandonerebbe la pista Boga, lasciando strada spianata al Milan.

