Calciomercato Milan news – Mertens rinnova col Napoli | VIDEO

Dries Mertens non vestirà la maglia del Milan o dell’Inter. Dopo essere stato accostato sia ai rossoneri che ai nerazzurri, l’attaccante belga ha deciso di rimanere al Napoli. Il club partenopeo ha fatto un’offerta importante per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2020. La proposta prevede un prolungamento fino al 2022 con ingaggio da 4,5 milioni di euro annui più 3 milioni che verranno versati alla firma. Mertens, che sembrava molto vicino all’Inter, è stato accontentato dal Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha evitato la partenza a parametro zero di un giocatore molto amato dai tifosi azzurri.