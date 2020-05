Ibrahimovic-Milan: la posizione di Elliott sul rinnovo

L’opinione del fondo Elliott Management Corporation sulla conferma di Zlatan Ibrahimovic al Milan conterà relativamente. Ecco la situazione ad oggi, secondo Sportmediaset.

L’intenzione di Zlatan Ibrahimovic sembra essere quella di rimanere al Milan. Secondo quanto trapela dai suoi social e da Milanello, la sua prima opzione è continuare a indossare la maglia rossonera.

Oggi Sportmediaset spiega che la sua volontà non basta. Tocca al club. Elliott Management Corporation, fondo americano proprietario del Milan, è favorevole alla permanenza nel giocatore. Sia per ragioni tecniche che di marketing.

Tuttavia, la famiglia Singer non intende prendere decisioni in autonomia senza consultare Ivan Gazidis e Ralf Rangnick. Il tedesco vuole scegliersi i componenti della prossima squadra e non è detto che Zlatan sia nei suoi piani.

Tra Ibrahimovic e il Milan non è ancora finita, però adesso Gazidis dovrà accelerare su tante questioni entro fine mese. Dovrà soddisfare le richieste di Rangnick e anche delineare la posizione di Paolo Maldini.

Nei prossimi 10 giorni si può decidere molto del futuro del club. I vertici societari dovranno fare delle scelte nette che riguardano più ambiti. L’importante è che il progetto sia valido e possa realmente riportare il Diavolo in alto.

LEGGI ANCHE -> RINNOVO DONNARUMMA-MILAN: LE ULTIME NEWS DA SKY SPORT