Porte chiuse? Il Midtjylland inventa lo stadio Drive-In

Il Midtjylland ha aperto le prenotazioni per la partita come al drive-in del prossimo 1 giugno. Un soluzione per far fronte alle porte chiuse.

In Danimarca torna il calcio giocato. Entro fine mese, infatti, il campionato ripartirà, così come la Coppa di Lega, proprio come in Germania. Chiaramente si giocherà a porte chiuse, condizione inevitabile per la ripresa.

Il Midtjylland ha avuto un’idea geniale: installare all’esterno dello stadio un mega schermo e permettere ai tifosi di vedere la partita in modalità drive-in. L’idea è diventata realtà perché il club, sul proprio sito, ha avviato la procedura per la prenotazione dei posti. Ecco il tweet apparso poco fa sul loro profilo:

Mandag den 1. juni har vi verdenspremiere på drive-in-fodbold omkring MCH Arena, når vi tager imod AC Horsens, og fra i dag kan vores sæsonkortholdere booke plads gratis 🚘 https://t.co/PjK4nCxL7l pic.twitter.com/Rf899urplh — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) May 19, 2020

Midtjylland, stadio Drive-In

Una soluzione perfetta per permettere ai tifosi di stare vicino alla squadra e comunque rispettare il protocollo. Infatti i tifosi vedranno la partita sul mega schermo rimanendo nella propria auto, senza alcun tipo di contatto con gli altri. Proprio come al Cinema drive-in.

Un’intuizione da applausi quella del club danese. Il 1 giugno ci sarà la prima di questa nuova modalità di tifo: si giocherà contro l’AC Horsens alla MCH Arena. Sicuramente un’iniziativa più bella rispetto ai tifosi di cartone sugli spalti o i cori registrati ipotizzati da alcuni nelle ultime settimane.