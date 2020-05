Serie A, Spadafora: “Il 28 maggio sapremo quando ripartire”

Il 28 maggio sarà un giorno fondamentale per il calcio italiano. Sarà il giorno in cui la Serie A scoprirà se potrà riprendere. Le parole di Spadafora.

Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ecco le sue parole a RaiSport’ – in merito al nuovo protocollo e al ritorno in campo della Serie A: “E’ confermato che non ci sarà l’auto-isolamento della squadra né l’obbligo di quarantena in caso di nuovo contagio. Ora lo sport ha la possibilità di riprendere in sicurezza”.

Ripresa Serie A – “Ho convocato per giovedì 28 maggio una riunione con tutte le componenti, per quel giorno saremo in grado di decidere se e quando ripartirà il campionato. Playoff possibili? L’importante sarà eventualmente ripartire, poi decideranno le Federazioni le modalità. Io contro il calcio? Ormai quando sento questa cosa mi viene da ridere…”.

LEGGI ANCHE: ALLENAMENTI, VIA LIBERA CTS