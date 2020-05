Serie A, allenamenti in gruppo: via libera dal CTS

Arrivano novità importanti. Il CTS avrebbe dato il via libera agli allenamenti di gruppo. A riportarlo è ‘Repubblica’. News legate anche alla quarantena

Sono ore calde per la Serie A, che spera di ripartire il prima possibile. Sarebbe dovuta essere la settimana degli allenamenti in gruppo ma così non è stato. Il via libera sarebbe, però, arrivato proprio adesso dal CTS.

Il nuovo testo approvato dal Comitato tecnico scientifico sarebbe, infatti, stato approvato e come riporta ‘Repubblica’, dovrebbe adesso consentire di evitare le due settimane di quarantena per tutto il gruppo dentro il centro sportivo.

Verranno effettuati con grande regolarità tamponi a tutti i calciatori per l’immunizzazione del gruppo.

La novità più importante – si legge inoltre – è legata al fatto che in caso di una positività, il giocatore contagiato viene isolato. Tutti gli altri potranno così continuare ad allenarsi, sempre ovviamente sottoposti a tamponi regolarmente.

LEGGI ANCHE: VIA LIBERA BOGA