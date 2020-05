Begovic esalta Ibra: “Ti sprona a raggiungere il massimo”

Parla Asmir Begovic. L’estremo difensore del Milan si è soffermato, ai microfoni di ‘FoxSports’, sull’esperienza d giocare insieme a Ibrahimovic.

Asmir Begovic al termine della stagione lascerà il Milan. L’estremo difensore in questi mesi in rossonero non ha faticato ad ambientarsi e la sua esperienza ha avuto inizio insieme a Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese è il vero trascinatore del gruppo, come ammesso da Begovic, in un’intervista a ‘FoxSports’: “È un piacere giocare con una grande persona come lui – ammette – Ha avuto subito un grande impatto al’interno del gruppo. Ogni giorno si aspetta il massimo da se stesso e da tutti gli altri.

Sei spronato a raggiungere standard molto alti. È uno dei migliori di sempre. Che grande esperienza giocare con lui”.

