Milan, Musso si allontana: la posizione dell’Udinese

Parla il patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, che si tiene stretto Musso. Il portiere argentino piace a Milan e Inter.

Juan Musso è uno dei nomi accostati al Milan. Il portiere argentino è sulla lista della spesa del club rossonero in caso di addio di Gigio Donnarumma. Il classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Un contratto che se non dovesse essere rinnovato, lo porterà all’addio.

Difficile che a sostituire l’estremo difensore campano, però, possa essere Musso. Giampaolo Pozzo, nel corso di una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato chiaramente, allontanando le voci attorno al suo portiere: Musso è molto forte, ma deve stare un altro anno qui a Udine per completare totalmente la sua maturazione”.

Il desiderio è quindi quello di aspettare un ulteriore anno prima di cedere Musso anche per via dell’emergenza coronavirus che ha fatto crollare i prezzi.

