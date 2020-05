Serie A – Ufficiale: si chiude il 20 agosto. Possibili playoff

La FIGC ha emanato il comunicato con cui stabilisce che i campionati professionistici dovranno terminare entro il 20 agosto. Possibili playoff.

Arriva il comunicato ufficiale della FIGC, in merito alla ripresa della Serie A. La Federazione ha deciso di dare il via al ritorno in campo dei campionati professionistici, che dovranno terminare entro il prossimo 20 agosto. La stagione sportiva 2020/2021 avrà, invece, inizio il prossimo 1 settembre.

“La FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche – si legge – fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C.

Possibili playoff – “Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati:

– individuazione di un nuovo format, brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni;

– in caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

Calciomercato – “Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1 giugno al 31 agosto”.