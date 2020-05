San Siro, Sala: “Progetto ok, resta un tema da discutere”

Giuseppe Sala torna a parlare del progetto stadio di Milan e Inter, che col tempo hanno accontentato il Comune. Rimane un punto molto importante su cui trattare, però.

Milan e Inter hanno fatto passi importanti per quanto riguarda il progetto stadio. Gli ultimi disegni degli studi Populous e Manica Cmr Sportium vengono incontro alle esigenze del Comune di Milano.

Manca ancora qualche tassello per giungere a un accordo definitivo. Il tema più delicato è quello delle volumetrie dell’area commerciale. I club pretendono che all’amministrazione gli vada incontro, derogando rispetto all’indice di edificabilità sancito dal PGT.

Nuovo Stadio Milan-Inter: Sala fiducioso

Giuseppe Sala su Rai Radio 2 è tornato a parlare dell’argomento stadio: «A me l’idea che è stata presentata non dispiace, ero più freddo all’inizio ma questo progetto lascia molto vedere e San Siro in qualche modo rimane, apre a molti sport con un progetto anche gratuito per la città».

Quello riguardante lo stadio è un tema divisivo a Milano, ma il sindaco auspica che venga trovata una soluzione. E rimarca la necessità di accordarsi sulle volumetrie: «A me il progetto adesso piace di più, ancora non siamo arrivati a una sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici, è chiaro che le squadre non fanno lo stadio solo per la struttura in sé altrimenti non rientrerebbero dall’investimento ma vogliono fare altro. C’è una discussione aperta».