Rivoluzione Milan, il dirigente torna a Roma

Il Milan potrebbe salutare anche Massara. L’attuale Direttore sportivo sarebbe finito nel mirino della Roma, per un ritorno dopo la chiamata di Maldini.

Frederic Massara sembrava poter essere l’unico a salvarsi dalla prossima rivoluzione dirigenziale ma, invece, potrebbe non essere così. L’attuale Direttore sportivo del Milan – stando a quanto riportato da Calciomercato.com – potrebbe far ritorno alla Roma, per prendere il posto di Petrachi.

Le voci dalla Capitale si stanno, infatti, facendo sempre più frequenti. Addio in vista dunque anche per il ds per un Milan pronto a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo calciomercato con un volto totalmente nuovo.

