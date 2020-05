Calciomercato – Cambiano le date della sessione estiva

Ecco quando potrebbe svolgersi il calciomercato estivo 2020, pronto a cambiare le date visto lo slittamento dei campionati.

Con il possibile slittamento al 31 agosto come data di chiusura dei campionati in Italia, verrà spostato inevitabilmente anche il calciomercato estivo.

La prossima sessione del 2020 avrà dunque nuove date di inizio e di chiusura. Si tratterà di un mercato più autunnale, come era previsto fino agli anni ’90.

Secondo Sportmediaset in Italia il mercato potrebbe aprirsi il 1° settembre, proprio il giorno dopo la chiusura effettiva dei vari tornei nazionali.

Durerà un solo mese e chiuderà i battenti il 2 ottobre successivo, nel periodo in cui la UEFA dovrebbe dare il là all’inizio della stagione calcistica 2020-2021.

Insomma una piccola rivoluzione per il mercato e soprattutto per i club, che avranno meno tempo e meno disponibilità economica per costruire le squadre in vista della prossima stagione.

