Calciomercato Milan – Assalto a Boga, nuove conferme: l’affare si può

Jeremie Boga si avvicina al Milan. Il Sassuolo ha reso noto il prezzo dell’attaccante esterno di origine inglese che piace ai rossoneri.

Boga-Milan, si può. Un affare che secondo le ultime indiscrezioni appare sempre più fattibile, vista l’apertura del Sassuolo, squadra in cui milita il talento offensivo.

Jeremie Boga da tempo è finito nel mirino del Milan. In una squadra giovane e di qualità, come quella ipotizzata dal prossimo tecnico Ralf Rangnick, sarebbe utilissima la rapidità e la prestanza fisica dell’ex Chelsea.

Il Sassuolo è pronto a trattenere Boga dopo il prestito biennale dai londinesi, per poi rivenderlo al miglior offerente. Secondo Sportmediaset sarebbe stato ufficializzato il prezzo che i nero-verdi richiedono.

Bastano 20 milioni di euro al Milan per ottenere il cartellino di Boga. Una cifra non così alta, vista anche la recessione economica globale nel calcio italiano ed internazionale.

Un costo che i rossoneri dovrebbero poter soddisfare senza troppi problemi, aiutati dalle future cessioni definitive di Suso (21 milioni dal Siviglia) e André Silva.

Occhio però anche il Napoli. Il club azzurro è in corsa per Boga, considerato un possibile rinforzo in attacco, ma dopo il rinnovo ormai certo di Dries Mertens potrebbe non rappresentare più una priorità.

Strada spianata dunque per i rossoneri. Boga nel futuro Milan targato Rangnick potrebbe diventare l’esterno sinistro di riferimento, un po’ come Emil Forsberg nel suo Lipsia.

