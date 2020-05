Calciomercato Milan – Contatti avviati per il difensore: i dettagli

Incontro tra il club rossonero e l’agente slavo, in particolare per approfondire i discorsi riguardo un difensore interessante.

Contatti proficui per rinforzare il Milan della prossima stagione. Il club rossonero sta valutando diverse piste di calciomercato.

Oggi l’edizione di Tuttosport scrive riguardo a contatti recenti e diretti tra la dirigenza del Milan e l’agente Fali Ramadani. Il noto procuratore slavo assiste Ante Rebic, attaccante per il quale i rossoneri nutrono profonda stima.

Non solo Rebic però sul taccuino rossonero. Si parla di un discorso aperto per un altro suo assistito, il difensore serbo Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina che potrebbe cambiare aria a fine stagione.

Per il momento si tratta solo di un contatto esplorativo, ma Milenkovic è un profilo che piace al Milan, un duttile difensore che sa giocare sia come terzino destro che come stopper centrale.

Insieme al riscatto di Kjaer e al possibile acquisto a parametro zero di Kouassi dal PSG, il Milan potrebbe completare la propria linea difensiva con l’ingaggio di Milenkovic, valutato 24 milioni di euro.

