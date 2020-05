Calciomercato Milan news – Theo Hernandez resta, niente PSG | VIDEO

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Theo Hernandez. L’ex terzino sinistro del Real Madrid si è rivelato un ottimo acquisto e ha un potenziale di crescita ancora enorme. Il club rossonero non vuole privarsene, intende puntare su di lui per la prossima stagione e per il futuro. Non mancano i sondaggi di alcune big europee, in particolare il Paris Saint-Germain. Il direttore sportivo Leonardo cerca un laterale mancino e apprezza molto Theo Hernandez, il cui valore di mercato oggi si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Però il Milan, salvo sorprese, respingerà qualsiasi offerta proveniente dal PSG o da altri club.