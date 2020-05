Calciomercato Milan – Romagnoli-Juventus, l’offerta di Paratici

C’è l’offerta del Milan per Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan. Paratici prova l’offensiva. Quale sarà la reazione dei rossoneri?

La Juventus è a caccia di rinforzi in difesa. Con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sul viale del tramonto, la società sta già lavorando per cercare il partner del futuro di Matthijs De Ligt.

Alessio Romagnoli è una delle opzioni che Paratici sta valutando. Non è un segreto che il giocatore piace ai bianconeri; già gli scorsi anni hanno fatto un tentativo ma si sono scontrati con la voglia del ragazzo di rimanere al Milan.

Stando alle ultime indiscrezioni, Paratici avrebbe offerto il cartellino di Daniele Rugani più un conguaglio economico.

Difficilmente il Milan potrà accettare una proposta simile. Rugani è un buon difensore ma di certo non al livello di Romagnoli. Se proprio deve andar via, la dirigenza preferirebbe solo cash, e almeno 50 milioni.

In ogni caso anche il rinnovo del difensore rischia di diventare a breve una telenovela, come per Donnarumma. Infatti è in scadenza a giugno 2022: c’è tempo per trattare, ma non troppo. Comunque Romagnoli, da vero capitano, è molto legato al Milan e siamo certi che, di fronte ad una scelta, preferirebbe restare.