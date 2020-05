Calciomercato Milan – Futuro Bonaventura, gli aggiornamenti: non solo Roma

Novità sul destino di Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan che deve ancora scegliere il proprio futuro.

Un rebus ancora da risolvere quello relativo al futuro di Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza con il Milan.

Il jolly rossonero sembra sicuro di lasciare il suo attuale club dopo il 30 giugno prossimo, visto che l’opzione rinnovo contrattuale appare praticamente impossibile.

Bonaventura potrebbe prolungare la permanenza solo in caso di riavvio del campionato 2019-2020 anche oltre il mese di giugno, ma sarebbe solo una situazione momentanea.

Il 5 del Milan dovrà poi scegliere il prossimo progetto tecnico al quale aderire. Secondo Tuttomercatoweb.com, la Roma resterebbe l’opzione principale, visti anche i buoni rapporti tra l’agente Mino Raiola e il club giallorosso.

Non solo i capitolini però sulle sue tracce. La Roma deve inoltre anche mettere sul piatto l’offerta ufficiale, tanto che due club come Torino e Atalanta potrebbero approfittarne.

I granata e gli orobici stanno valutando l’occasione di prendere Bonaventura a costo zero. In particolare la squadra di Moreno Longo nel recente passato si è mossa in maniera concreta, senza però accelerare.

Sullo sfondo anche la Lazio si è mossa in maniera marginale per Bonaventura, anche se le priorità del club di Lotito al momento sembrano altre.

