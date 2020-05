CorSera – Milan, ostacolo Lazio per un obiettivo

La Lazio sfida il Milan per uno dei talenti visionati dal Milan di recente. Si tratta di un esterno offensivo già apprezzato da Rangnick.

Il primo colpo ipotizzato dal Milan per ringiovanire ed impreziosire la propria rosa potrebbe essere più complicato del previsto.

Forte concorrenza della Lazio per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo che è da tempo considerato un obiettivo concreto dei rossoneri.

Il classe 2000 è una delle ultime scoperte di Ralf Rangnick, che lo ha portato in Austria e fatto valorizzare con il progetto tecnico del Red Bull Salisburgo.

Ora Rangnick intende portarlo con sé a San Siro, rendendolo un talento di livello ancor più internazionale.

Come detto e scritto dal Corriere della Sera, la Lazio si è da tempo mossa per Szoboszlai, anche prima dell’inserimento ufficiale del Milan.

Duello dunque tutto italiano per l’ungherese, che nel nuovo Milan potrebbe essere utilizzato sia da esterno puro di sinistra, sia come mezzala offensiva, magari alternandosi ad un titolare attuale come Calhanoglu.

Serviranno 20-25 milioni di euro per strappare Szoboszlai al Salisburgo. Milan avvantaggiato dall’effetto Rangnick, Lazio però molto agguerrita e con la possibilità di far giocare al giovanissimo esterno la Champions League da protagonista.

