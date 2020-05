Calciomercato Milan – Boga, si fa sul serio: trattativa avviata

Il Milan insiste per l’esterno Jeremie Boga, che sembra obiettivo sempre più fattibile. Il costo non è alto, la trattativa è partita.

Arrivano ulteriori conferme. Il Milan vuole Jeremie Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo è ormai da considerarsi come un obiettivo concreto per il futuro.

Sportmediaset oggi ha rafforzato le indiscrezioni fuoriuscite già nella giornata di ieri. Il Milan sfida il Napoli per Boga, valutato solo 20 milioni di euro.

Il Chelsea non lo riscatterà dal Sassuolo, che dunque avrà il pieno controllo dalla prossima estate del cartellino dell’esterno inglese. Possibile una cessione per ottenere una buona plusvalenza, con il Milan considerato in pole.

La trattativa fra le parti è avviata, con l’entourage di Boga che starebbe già dialogando con il club rossonero. Non è da escludere che già nelle prossime settimane l’affare entri nel vivo, visto anche l’ok di Ralf Rangnick all’operazione.

