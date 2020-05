Calciomercato Milan news – Piace Boga: il prezzo | VIDEO

Jeremie Boga è uno dei giocatori presi in considerazione dal Milan per la prossima finestra del calciomercato. L’esterno offensivo ivoriano ha disputato un’ottima stagione con il Sassuolo prima dello stop causato dal coronavirus. 8 gol e 4 assist in 25 presenze complessive e molte prestazioni convincenti. Milan, Napoli e altre società importanti lo hanno osservato e ci stanno facendo un pensierino. Il Sassuolo chiede circa 20 milioni di euro per la cessione di Boga, sul quale il Chelsea vanta una clausola di riacquisto che gli permetterebbe di riportare il giocatore a Londra per 15 milioni. Per adesso, dall’Inghilterra non sono arrivati segnali.