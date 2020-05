Serie A, Spadafora: “Via libera agli allenamenti di gruppo”

Annuncio importante del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora nel corso del programma di ‘Rai 1’, ‘La Vita in Diretta’. La Serie A si appresta a tornare.

Torna a parlare il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Ai microfoni de ‘La Vita in Diretta’, su Rai 1, arriva un importante annuncio in merito alla ripresa del campionato di Serie A, ormai davvero vicina: “Pochi minuti fa, finalmente, abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che consente alle squadre di riprendere gli allenamenti collettivi.

E’ arrivato l’ok dal Comitato tecnico scientifico. Lunedì 25, invece, riceverò dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato. Le trasferirò al CTS per fare in modo che la data del 28 sia quella giusta per decidere se si possa riprendere o meno”.

Ripartenza Serie A – “Voglio essere ottimista – prosegue Spadafora – Ho detto un secco no a chi, quando contavamo decine di morti al giorno, mi chiedeva del campionato. E’ ovvio che se riparte tutta l’Italia non può non ripartire il calcio, un’industria e passione per tutti gli italiani. Non voglio immaginare dove saremmo arrivare senza quella linea iniziale…”.

