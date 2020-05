Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Ibrahimovic giocherà in un top club

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, secondo cui Zlatan Ibrahimovic non finirà la carriera in patria ma continuerà nel calcio che conta.

C’è chi parla di una permanenza al Milan come comprimario. Chi invece lo vede pronto a ritornare in patria, nella sua Svezia, magari nelle fila dell’Hammarby.

Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto sul da farsi. Ma dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che vedrebbe il classe ’81 ancora sulla cresta dell’onda.

Nel suo futuro non c’è un finale di carriera a basso livello competitivo, anzi. Ibra si trasferirà, in caso di addio al Milan, in un altro top club europeo.

Lo scrive il magazine iberico Don Balòn, secondo il quale il destino di Ibrahimovic è quello di chiudere la sua straordinaria carriera sportiva in una squadra di medio-alto livello.

Le opzioni citate riguardano in primis il Bologna. Non proprio una squadra di alto livello, ma l’offerta dell’amico Sinisa Mihajlovic lo porterebbe a giocare ancora da titolare in Serie A.

Oppure un ritorno in Liga spagnola. Dopo il passaggio non indimenticabile al Barcellona nel 2009-2010, Ibra potrebbe finire nel mirino di Atletico Madrid e Valencia, pronte ad ingaggiarlo anche per questioni relative al marketing.

Infine si parla di un clamoroso ritorno al Manchester United, squadra che lo aveva silurato dopo l’infortunio al ginocchio. Non è da escludere una nuova chance per Ibra ad Old Trafford, come passerella finale in aiuto di attaccanti più giovani ed inesperti.

