Dalla Francia – Milan, deciso il futuro di Rajkovic

Il portiere serbo Rajkovic è nel mirino del Milan per l’eventuale sostituzione di Donnarumma. Ma arrivano novità dalla Francia.

Il Milan inevitabilmente deve guardare anche al mercato dei portieri. Il destino di Gianluigi Donnarumma infatti non è ancora definito.

In caso di addio del portiere classe ’99, che vedrà scadere il suo attuale contratto a giugno 2021, il Milan dovrà urgentemente reperire un nuovo numero uno.

Un rinforzo che non sarà però Pedrag Rajkovic. Il portiere serbo infatti, secondo il portale francese Le10sport.com, non sarà messo sul mercato estivo venturo.

Il Reims, suo attuale club d’appartenenza, ha ufficialmente chiuso le porte al trasferimento di Rajkovic. L’estremo difensore era stato cercato e sondato dal Milan e dal Siviglia in tempi recenti.

Il classe ’95 è considerato incedibile dal Reims, club che ha fatto sapere di non aver bisogno di cedere i propri gioielli, dunque pronto a respingere ogni proposta anche per il numero uno ex Stella Rossa.

Niente da fare dunque per il Milan, che in caso di cessione dolorosa di Donnarumma dovrà reperire altrove il sostituto. Magari proprio guardando in casa propria, visti i rientri certi di Pepe Reina e Alessandro Plizzari dai rispettivi prestiti.

