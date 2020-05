Sportmediaset – Rangnick e lo staff: tra novità e conferme

Pieni poteri per Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Il tecnico rossonero deciderà personalmente lo staff.

Pieni poteri a Ralf Rangnick. Il prossimo allenatore-dirigente del Milan avrà voce in capitolo su quasi tutti gli aspetti del settore sportivo e tecnico.

Uno di questi riguarda la composizione del suo staff. Inizialmente si era parlato di ben 18 collaboratori che Rangnick avrebbe voluto portare con sé a Milano. Un numero esagerato, anche secondo la proprietà Elliott.

Ecco dunque che, secondo Sportmediaset, la squadra di tecnici e collaboratori che affiancherà Rangnick al Milan sarà un misto tra conferme e novità.

Possibili le permanenze di due elementi. In dirigenza Frederic Massara potrebbe essere confermato come direttore sportivo, ovvero un uomo di ‘campo’ che conosce meglio di Rangnick le dinamiche del mercato italiano.

Anche Daniele Bonera dovrebbe restare. L’ex difensore rossonero è arrivato a Milanello come collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, confermato pure da Stefano Pioli. Vista la sua esperienza pregressa con il club, Rangnick potrebbe volerlo ancora con sé.

Promozione in vista invece per Daniele Massaro. Un altro ex campione del Milan pronto a passare da semplice ‘brand ambassador’ a team manager, ovvero una figura che faccia da tramite tra la squadra e la dirigenza.

Per il resto dovrebbero approdare a Milanello diversi volti nuovi, elementi che seguiranno Rangnick in particolare nel settore scouting e tra i preparatori atletici.

